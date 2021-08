Política Iris deve ter alta da UTI nesta segunda-feira Filha do emedebista informou que equipe médica programa transferência para o quarto se quadro se mantiver estável nesta noite

O ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB) tem alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) programada para a manhã desta segunda-feira (16), com transferência para o quarto no Instituto de Neurologia de Goiânia. Ana Paula Rezende, uma das filhas de Iris, que está com ele neste domingo (15), informou a previsão de alta se o quadro se mantiver estável n...