Política Iris avisa a aliados que não será candidato à reeleição Prefeito deve anunciar aposentadoria hoje; pedidos da família e queda sofrida em julho foram determinantes para a decisão, segundo amigos

O prefeito Iris Rezende (MDB) deve anunciar hoje que não pretende ser candidato à reeleição no pleito deste ano, marcando assim a sua aposentadoria política. Como adiantou o POPULAR ontem, o emedebista avisou a aliados a intenção de se aposentar politicamente e um pronunciamento foi convocado para a manhã de hoje, no 6º andar do Paço Municipal, para fazer o comunicado of...