Política Iris assina decreto e Mutirama será reaberto nesta terça (22) O documento vai ser publicado hoje no Diário Oficial do Município e limita a lotação a mil pessoas por dia

O prefeito Iris Rezende (MDB) assinou na tarde desta segunda-feira (21) decreto que permitirá a reabertura do Parque Mutirama a partir de amanhã. O documento vai ser publicado hoje no Diário Oficial do Município e limita a lotação a mil pessoas por dia. A retomada do parque também será feita em horário reduzido, das 10 às 16 horas. O espaço costumava ficar ...