Política “Iris é quem vai liderar esse processo”, diz Daniel sobre 2020 Presidente do MDB em Goiás afirma que é preciso esperar o atual prefeito de Goiânia e que sua dedicação principal agora é ao interior do Estado

“Temos discutido menos sobre Goiânia, porque Iris tem se dedicado à execução de obras e de programas e, no início do ano que vem, vamos analisar com ele como isso se dará. Ele é quem vai liderar esse processo”. A fala é do presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, sobre a sucessão municipal na capital do ano que vem.Segundo o emedebista, é preciso aguardar o atual prefeit...