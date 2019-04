Política IPTU concentra maioria das emendas ao Código Tributário Entre os acréscimos que já foram aprovados na CCJ, predominam descontos e isenções no Imposto Predial e Territorial Urbano

Quatro novas emendas ao projeto de lei que atualiza o Código Tributário do município foram acatadas ontem pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara de Goiânia. Até agora, o texto, relatado no colegiado pela vereadora Cristina Lopes (PSDB), recebeu 47 acréscimos e seis deles, a maioria tratando do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), já foram aprova...