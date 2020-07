Política Investigados na Operação Negociatas são soltos em Goiás Ex-diretor da Codego Cacai Toledo, o ex-prefeito de Campinaçu Nenzão e outros quatro empresários foram presos na semana passada sob suspeita de crimes contra a administração pública

Com o fim do período de prisão temporária, o ex-diretor-administrativo da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) Carlos César Toledo, conhecido como Cacai Toledo, foi solto neste domingo (19), assim como as outras cinco pessoas que também foram presas pela Polícia Civil na Operação Negociatas, deflagrada na última quinta-feira (16). A investigação a...