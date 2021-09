Política Investigados da CPI da Covid foram ao menos 71 vezes ao Ministério da Saúde Os dados foram extraídos dos registros das portarias do Ministério da Saúde em 2020 e 2021, mas estão subestimados, pois não consideram as entradas pela porta "privativa" no ano passado

Investigados pela CPI da Covid que não têm cargo no Ministério da Saúde foram ao menos 71 vezes à pasta durante a pandemia. Na lista de visitantes há integrantes do "gabinete paralelo" e pessoas que a comissão do Senado considera como lobistas, envolvidos em transações sob suspeita. No total, a CPI da Covid tem uma lista com 29 investigados. Desses, 21 não poss...