Política Investigado por propina, Baldy é preso em São Paulo Presidente do PP em Goiás é suspeito de receber R$ 1,6 mi de OS e empresa com contratos com Estado e governo federal que somam R$ 227 mi entre 2010 e 2018

Preso ontem na Operação Darnadários, desdobramento da Lava Jato, o ex-deputado federal goiano e presidente do PP estadual Alexandre Baldy é investigado pelo recebimento de cerca de R$ 1,6 milhão em propina de uma organização social (OS) e de uma empresa com contratos com o Estado de Goiás, além de uma subcontratação por ordem do governo federal. Ao todo, a OS Pró-Saúde ...