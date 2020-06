Política Investigações, protestos e respostas em tom de ameaça

Os atos políticos nas ruas, um manifesto em defesa da democracia e do Judiciário assinado por 200 entidades e panelaços contra Jair Bolsonaro se sucedem em meio a investigações que envolvem o presidente e aliados, às quais o governo reagiu em tom de ameaça. Uma das investigações decorre do inquérito das fake news, instaurado pelo presidente do Supremo Federal Tribunal (STF)...