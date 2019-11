Política Investigação sobre Flávio Bolsonaro pode ser retomada; entenda o caso STF derruba liminar que suspendia apurações com dados compartilhados pelo antigo Coaf; no entanto, Corte ainda analisará extensão de sua decisão

Cento e trinta e cinco dias após ser paralisada por ordem do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, a investigação realizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) sobre o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), e seu ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz poderá s...