Política 'Intestino não está funcionando como eu quero', diz médico sobre Bolsonaro De acordo com o médico, essa demora não estaria relacionada ao procedimento feito no último domingo (8)

O médico responsável pela cirurgia do presidente Jair Bolsonaro, Antônio Macedo, afirmou neste sábado, 14, que o intestino do paciente não está evoluindo conforme desejado, mas está melhor. Em todas as cirurgias feitas, conforme ele, houve certo retardo da função intestinal. "Quando a (função intestinal) retorna, aí vai rápido (a recuperação). De ontem para hoje, tive...