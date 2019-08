Política Internautas se movimentam para fazer panelaço durante pronunciamento de Bolsonaro sobre a Amazônia Presidente tentará acalmar a tensão em relação às queimadas e anunciará as medidas de combate que devem ser tomadas

Nesta sexta-feira (23), quando as notícias começaram a surgir de que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) irá fazer um pronunciamento sobre as queimadas na Amazônia, uma movimentação surgiu no Twitter. Os usuários planejam fazer um panelaço durante a fala de Bolsonaro. A #panelaço já está entre os assuntos mais comentados da rede social, com mais de 22 mil tweets...