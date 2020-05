Política Interferência de Bolsonaro na PF está ‘devidamente oficializada’, diz Witzel Governador também disse que ‘estranha’ o fato de deputados bolsonaristas terem recebido informações vazadas sobre a operação

Depois de agentes da Polícia Federal terem cumprido mandados de busca e apreensão em suas residências, o governador do Rio, Wilson Witzel, afirmou que a operação comprova a interferência do presidente Jair Bolsonaro no órgão. “A interferência anunciada pelo presidente da República está devidamente oficializada”, disse, em nota, o mandatário fluminense. A acusação foi fe...