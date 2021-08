Política Interdição de espaço por festa clandestina faz Cruz mudar o local de seu aniversário em Goiânia O Palácio Monte Líbano foi interditado pela fiscalização e penalizado com multa de R$ 15 mil por ter recebido festa com mil pessoas no fim de semana; Jair Renan Bolsonaro era uma das pessoas que participaram da aglomeração

Em nota enviada à imprensa na manhã desta terça-feira (31), a assessoria do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), explica que o gestor decidiu mudar o local onde seriam coletadas doações, na data do seu aniversário, porque o espaço foi interditado no fim de semana, por ter recebido uma festa clandestina com aproximadamente mil pessoas. A assessoria do prefeito havia divulgado um convite na qui...