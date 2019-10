Política “Intempestiva e destemperada”, diz delegado Waldir sobre reação de Bolsonaro Em viagem à Arábia Saudita, o presidente disse que estava surpreso com a reportagem e atacou a Rede Globo e outros veículos da imprensa.

O deputado federal Waldir Soares (PSL), o delegado Waldir, classificou como “intempestiva e destemperada” a reação de Jair Bolsonaro (PSL) à reportagem do Jornal Nacional que revelou que o nome do presidente foi citado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ) no Caso Marielle. Em viagem à Arábia Saudita, o presidente disse que estava surpreso com a reportagem e...