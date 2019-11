Política Integrante do MBL de Minas Gerais é acusado de chutar cozinheira e chamá-la de "crioula" O militante foi autuado ainda por vias de fato, mas depois do pagamento de fiança de R$ 1 mil, foi liberado

Um representante do Movimento Brasil Livre (MBL) em Minas Gerais, Thiago Loureiro Dayrell Costa, de 24 anos, foi autuado em flagrante e vai responder pelo crime de injúria racial por chamar de "crioula" a cozinheira de um restaurante da Zona Sul de Belo Horizonte. O militante do MBL foi autuado ainda por vias de fato. Depois do pagamento de f...