Política Integrante de grupo de Alto Paraíso avalia experiência

Laryssa Galantini, integrante do mandato de coletivo de vereador na Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás, que foi a primeira iniciativa do tipo no País e cujo exercício se encerra neste ano de 2020, tem uma avaliação equilibrada da experiência e traz pontos negativos e positivos.A primeira questão colocada por ela é a inspiração que esse mandato trouxe para que o...