Política Inspiração na iniciativa privada

Coordenador e professor do Tese Concursos, Pedro Menzel pontua que a iniciativa privada “só não acompanhou o serviço público no salário, que é bem menor”. Mas, por outro lado, demonstrou melhor capacidade de gestão. Menzel explica que se por um lado a empresa privada tem bons resultados porque seu funcionário é escolhido pela experiência que tem, habilidades, entre out...