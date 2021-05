Política Inquérito sobre acusações de Moro a Bolsonaro está travado há mais de 250 dias Apuração foi aberta em abril do ano passado a pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, após Moro pedir demissão do Ministério da Justiça

O inquérito que apura as acusações do ex-ministro Sergio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro está travado desde setembro do ano passado devido ao impasse sobre o pedido do chefe do Executivo para prestar depoimento à Polícia Federal por escrito. A investigação tramitou de maneira regular por 140 dias na corte e está paralisada há mais de 250 dias à espera de uma...