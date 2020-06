Política Inquérito contra Weintraub no STF sobre racismo vai para a 1ª instância Transferência foi motivada pela exoneração do ministro do cargo chefe do Ministério da Educação

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que, por ter sido exonerado do cargo de ministro da Educação, Abraham Weintraub deve responder na primeira instância da Justiça ao inquérito no qual é investigado pelo crime de racismo contra os chineses. O ministro - em despacho assinado nesta terça-feira (23) - ordenou que a Procuradoria-Geral da Rep...