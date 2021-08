Política Inquérito aberto pelo TSE para investigar Bolsonaro também mira uso da EBC para fins políticos Corte eleitoral recebeu dossiê de funcionários e analisa uso da TV pública em live do presidente

O inquérito administrativo aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral para investigar as acusações feitas por Jair Bolsonaro sobre fraude nas urnas eletrônicas também vai apurar se a EBC (Empresa Brasil Comunicação) foi utilizada pelo presidente para fazer propaganda política antecipada. Além do uso da TV pública para veiculação da própria live com os ata...