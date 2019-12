Política Iniciadas em 2005, obras já sofreram três paralisações

A construção da nova sede da Assembleia foi idealizada em 2001 e começou em 2005. De lá para cá, tiveram três paralisações. A primeira paralisação ocorreu em 2007, com retomada seis anos depois. Em 2015, foi rescindido o contrato com a Construção Central do Brasil (CCB), responsável pela obra. Em 2013, o contrato teve aditivo e o valor passou de R$ 54,4 milhões para R...