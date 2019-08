Política "Indicado para embaixada tem que ser filho de alguém, por que não meu?", questiona Bolsonaro De acordo com o presidente, Eduardo Bolsonaro, seu filho, tem as credenciais necessárias para ocupar o cargo mais importante nas relações internacionais do Brasil com os EUA

Em entrevista à jornalista Leda Nagle, no YouTube, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o indicado para ocupar o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, na Embaixada de Washington, "tem que ser filho de alguém, então por que não pode ser meu?". De acordo com o presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, seu filho, tem as credenciais necessárias para o...