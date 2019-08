Política Indefinição sobre nome de Eduardo Bolsonaro preocupa embaixadores latinos A perspectiva de ter o filho do presidente como chefe da maior sede diplomática do Brasil no exterior agitou a capital americana

"É mesmo o filho do presidente quem virá?" é a pergunta frequente em Washington feita, nas últimas semanas, por estrangeiros que integram embaixadas, empresas e consultorias com relação com o Brasil. A perspectiva de ter Eduardo Bolsonaro como chefe da maior sede diplomática do Brasil no exterior agitou a capital americana, mas a demora na sua indicação fará com que a...