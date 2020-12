Política Indeferidos apresentam recursos para assumir

Dos 34 candidatos a prefeito em Goiás que tiveram seus registros indeferidos até 26 de outubro, conforme levantamento feito pelo POPULAR no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quatro foram eleitos no dia 15 de novembro: Nivaldo Melo (PP), em Pirenópolis; Adair Henriques (DEM), em Bom Jesus de Goiás; Valtenir (DEM), em Cezarina; e, Naiçotan Leite (PSDB), em Ipor...