Política Inclusão de Estados ainda enfrenta resistência Deputados goianos falam em desgastes sobre a PEC paralela que reinsere entes estaduais e municipais na reforma; texto deve ser aprovado no Senado para seguir à Câmara

Apenas sete dos 17 deputados federais por Goiás se declaram a favor da reinclusão de Estados e municípios no texto da reforma da Previdência. Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do assunto deve ser aprovada no Senado e depois segue para a Câmara dos Deputados, que retirou os entes do texto aprovado no primeiro semestre e onde ainda há resistência sobre a matéria...