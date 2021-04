No momento em que o Brasil se aproxima dos 400 mil mortos pela Covid, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) viajou até Manaus nesta sexta-feira (23) para inaugurar um centro de convenções inacabado com capacidade para 10 mil pessoas.

A visita virou um ato de desagravo ao ex-ministro Eduardo Pazuello (Saúde), que é de Manaus. Ovacionado cinco vezes por dezenas de simpatizantes de Bolsonaro aglomerados em um dos cantos do centro de convenções, o general foi elogiado por Bolsonaro e pelo ministro do Turismo, Gilson Machado.

Ao final, os simpatizantes gritaram “Pazuello governador”. O ex-ministro é dos principais alvos da CPI da Covid, que será instalada no Senado na próxima terça-feira (27) e que irá apurar ações e omissões do governo federal na pandemia, além de repasses federais a Estados e municípios.

O presidente falou por apenas cinco minutos. Além da menção positiva a Pazuello, presente entre as autoridades do evento, o presidente repetiu que o país “começou a sair das garras da nefasta esquerda brasileira” e que, se o petista Fernando Haddad fosse presidente, “estaríamos em um lockdown nacional. Graças a Deus, isso não aconteceu”.

A agenda presidencial desta sexta-feira em Manaus incluiu um encontro com líderes evangélicos e a distribuição simbólica de cestas básicas.

Mais efusivo, Machado (Turismo) chamou Pazuello para o centro do palco em meio a elogios: “Cadê o general Pazuello? Cadê ele? Venha cá. Eu fui testemunha da luta desse homem pela erradicação da doença no nosso país”.

Esta foi a primeira viagem de Bolsonaro ao Amazonas desde que o sistema local de saúde colapsou, em janeiro, devido à segunda onda da epidemia. O presidente, porém, não fez nenhuma referência à morte de 6.600 pessoas no primeiro trimestre e um dos índices de óbito per capita mais elevados do mundo.

O evento teve uma gafe do ministro de Turismo. Com a sanfona em mãos no palco, Machado anunciou que tocaria uma música da banda amazonense Carrapicho. Mas ele acabou fazendo uma versão quase irreconhecível da lambada “Chorando se Foi”, uma adaptação do grupo Kaoma de uma canção boliviana.

Na entrada do centro de convenções, Bolsonaro falou brevemente aos jornalistas para agradecer o título de Cidadão Amazonense concedido pela Assembleia Legislativa, aprovado com 14 votos a favor e apenas um voto contrário.

O Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques começou a ser construído em 2015 e custou R$ 40 milhões, pagos pelo Ministério do Turismo, além de R$ 224 mil do governo estadual. O espaço faz parte do complexo da Arena da Amazônia, erguido para a Copa do Mundo de 2014, no governo Dilma Rousseff (PT). Desde então, a estrutura tem sido subutilizada.

Apesar da inauguração com Bolsonaro, o saguão da cerimônia, no entanto, ainda estava sem acabamento. As paredes, de blocos de concreto, estavam sem reboco. Cinco pilares e uma parede tinham remendos de cimento à vista. O governo estadual diz que 99% das obras estão prontas.

No salão, havia distanciamento entre cadeiras reservadas a jornalistas e convidados, mas a organização permitiu a entrada de dezenas de simpatizes de Bolsonaro, que se aglomeraram em um dos lados do salão, com bandeiras do Brasil e de Israel.

Alguns tiravam a máscara para gritar “mito”, “eu vim de graça” e “fora, Globo lixo”, além do Hino Nacional.A alguns quilômetros do evento, um pequeno grupo de manifestantes de organizações de esquerda se reuniu na Assembleia Legislativa para protestar contra a homenagem dos deputados estaduais a Bolsonaro. Dali, eles caminharam até o centro de convenções carregando cruzes em alusão aos mortos pela epidemia.