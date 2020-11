Política Impulsão tem pouco resultado nas eleições em Goiânia Candidatos que mais gastaram com promoção de conteúdo não tiveram ganhos proporcionais

A cinco dias da eleição em primeiro turno, apenas seis dos 16 candidatos à Prefeitura de Goiânia declararam despesas com impulsionamento de conteúdo. Trata-se do investimento em dinheiro na promoção de publicações nas redes sociais, com o intuito de alcançar um maior público. A reportagem analisou, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e com auxílio d...