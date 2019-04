Política Imprensa é essencial para que 'chama da democracia não se apague', diz Bolsonaro Presidente sinalizou que quer uma relação mais amistosa com jornalistas, fugindo do padrão demonstrado desde a posse

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 18, na cerimônia de comemoração do Dia do Exército, em São Paulo, que a imprensa é essencial para a democracia. Ele sinalizou que quer uma relação mais amistosa com jornalistas. "Em que pese alguns percalços entre nós, precisamos de vocês (profissionais da imprensa) para que a chama da democracia não se apague...