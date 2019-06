Política Implicância entre Caiado e Ibaneis preocupa aliados Para lideranças do Entorno, birra dos governadores de Goiás e do DF pode comprometer projetos da região

Na última segunda-feira (3), o prefeito de Águas Lindas de Goiás, Hildo do Candango (PTB), recebeu uma ligação do Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal, com proposta de visita do governador Ibaneis Rocha (MDB) ao município para vistoria às obras do hospital regional na sexta-feira (7). Hildo topou, com a condição de que o governador Ronaldo Caiado (DEM) fo...