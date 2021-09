Política Impeachment de Bolsonaro só tem voto suficiente com adesão de um grande partido do centrão Após atos bolsonaristas de 7 de Setembro, siglas como o PSD e o PSDB anunciaram a intenção de debater a adesão; aliado a isso, essas e outras siglas foram chamadas a dialogar com a esquerda, para a tentativa de ação conjunta

Mesmo com a tímida inclinação da centro-direita a engrossar a pressão pelo impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido), ainda seria necessária a adesão de pelo menos um dos grandes partidos do centrão para reunir, formalmente, os 342 votos necessários para que a Câmara autorize a abertura do processo. Depois dos atos bolsonaristas de 7 de Setembro, siglas como o PS...