Política Impacto da saída de Iris na chapa divide vereadores

O anúncio do prefeito Iris Rezende de que não será candidato à reeleição neste ano divide parte da bancada do MDB na Câmara de Goiânia a respeito de quais serão os impactos disso no desempenho dos candidatos a vereador do partido, que lançará chapa completa – 53 candidatos, dos quais dez estão no mandato.Para Gustavo Cruvinel e Kleybe Morais, a ausência de Iris na disp...