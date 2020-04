Portaria assinada pelo presidente do Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais (Imas), José Alício de Mesquita, na manhã desta sexta-feira (3), suspendeu "a compra do imóvel onde funciona a sede do órgão". Como mostrou o POPULAR, ato de dispensa de licitação, publicado no Diário Oficial do Município de Goiânia ontem, autorizava a aquisição do prédio pelo valor de R$ 7,6 milhões.

O documento informa a suspensão "em razão da pandemia do coronavírus, que exige da Gestão do Órgão priorizar a saúde." A assessoria de imprensa da prefeitura de Goiânia já havia informado que o processo de compra do imóvel é anterior à crise e que acabou sendo publicado ontem pelo curso natural do processo. Segundo a assessoria, o prefeito Iris Rezende (MDB) mandou revogar em razão da pandemia.

Decreto de 23 de março do prefeito determinou situação de calamidade pública em Goiânia devido ao novo coronavírus, sendo editado, entre outras justificativas, devido aos “impactos na economia local e, de consequência, na arrecadação do município de Goiânia” e considerando a “necessidade de adotar medidas orçamentárias imprevistas para o enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus.”