Política ‘Imagina ter o apoio do presidente e do governador’, diz Wilder Secretário de Indústria e Comércio diz que levou a Bolsonaro plano de disputar a Prefeitura de Goiânia; encontro foi durante almoço na fazenda de Amado Batista

Uma conversa sobre política e economia durante um almoço informal. Foi desta forma que o secretário estadual de Indústria e Comércio, Wilder Morais (PSC), descreveu o encontro que teve com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), no domingo (31), na fazenda do cantor Amado Batista, em Goianápolis, município localizado na Região Metropolitana de Goiânia. Um ...