Igreja de pastor que pediu assinatura ao 'Aliança' afirma que não apoia partidos; veja vídeo

Após um pastor presbiteriano em Londrina (PR) abrir a igreja para coletar assinaturas em prol da criação do partido do presidente Jair Bolsonaro, a cúpula da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) divulgou nota sinalizando contrariedade à articulação. Conforme o Estadão/Broadcast revelou, o reverendo Emerson Patriota "desafiou" membros da Igreja Presbiteriana Central, no...