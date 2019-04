Política Idosos encontram sossego em “Buriti”

Entre 45 e 50 idosos se reúnem todos os dias no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Buritinópolis, onde realizam atividades físicas e manuais como caratê, capoeira, pintura e vagonite. De acordo com a coordenadora do projeto, Magnete do Carmo Santos, o principal objetivo é tirar os aposentados de casa, já que muitos moram sozinhos, pois são viúvos e os...