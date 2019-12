Política Idosos cada vez mais endividados Num período de apenas um ano, 900 mil consumidores com 60 anos ou mais não pagaram suas contas e se tornaram inadimplentes

Os idosos estão se tornando protagonistas do problema do endividamento no Brasil. Num período de apenas um ano, entre outubro de 2018 e outubro de 2019, 900 mil novos idosos deixaram de pagar suas contas e ficaram inadimplentes, como mostra um levantamento feito pela Serasa Experian. Os motivos para o problema vão desde o desemprego de familiares, o que fez com que mui...