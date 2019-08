Política Ideologia de gênero provoca polêmica na Assembleia Parecer contrário do Conselho Estadual de Educação a projeto de lei do deputado Henrique César (PSC) mobiliza a autointitulada bancada cristã

Embora date de 3 de maio, parecer contrário do Conselho Estadual de Educação (CEE) a projeto de lei do deputado Henrique César (PSC) que “proíbe a ideologia de gênero” nas escolas públicas e privadas de Goiás causou polêmica ontem na Assembleia. Da tribuna, Cairo Salim (Pros), Rafael Gouveia (DC) e Alysson Lima (PRB) criticaram o posicionamento.A manifestação do Co...