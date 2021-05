Política "Ideal seria ter planejamento (de teto de gastos) para o resto da vida", diz Cristiane Schmidt Titular da Economia diz que Goiás pode rever prazo de seis anos solicitado inicialmente para o RRF e que Celg GT deve ser privatizada ainda neste ano

Goiás solicitou que seu tempo de permanência no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) durasse seis anos, mas, em meio à adaptação do plano do Estado para entrada no programa, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), isso pode mudar, aponta a secretária de Economia, Cristiane Schmidt. Ela explica ao POPULAR os próximos passos que o Estado precisa dar e porque o gover...