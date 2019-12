Política ‘Ideólogos’ do Aliança exibem pensamento da ala olavista do Planalto Manifesto de fundação da legenda lançada pelo presidente Jair Bolsonaro e dissidentes do PSL expõe em sete páginas o lado mais conservador do núcleo duro do governo

O manifesto de fundação do Aliança pelo Brasil, partido lançado no último mês pelo presidente Jair Bolsonaro e dissidentes do PSL, expõe o lado mais conservador do núcleo duro do Planalto. Com uma mistura de ideias nacionalistas e religiosas, com pontos do conservadorismo americano e saídas populistas, o texto foi escrito por Felipe Cruz Pedri, um assessor desconhecido da...