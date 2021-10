Política Ida de Humberto Aidar para o TCM leva a nova eleição na CCJ Deputado estadual diz que vai assumir cadeira no tribunal até dezembro, o que abre vaga nas principais comissões e na Mesa Diretora da Assembleia

O deputado estadual Humberto Aidar (MDB) confirmou nesta sexta-feira (1º) que deixará a Assembleia Legislativa de Goiás na segunda quinzena de novembro ou, no máximo, dezembro. O parlamentar assumirá em seguida cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado (TCM-GO), em vaga que foi aberta após aposentadoria de Nilo Resende. Aidar diz que existi...