Política ICMS é principal receita para 46 cidades goianas

Entre os municípios goianos, 46 têm o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) como principal fonte de receita. Para 171, a maior parte dos recursos tem origem no Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Há nove cidades que têm as transferências do Sistema Único de Saúde (SUS) como principal fonte financeira. Os dados são referentes a 2020 e fora...