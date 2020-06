Política Ibaneis fechará mais uma vez a Esplanada dos Ministérios neste domingo Novo bloqueio repete estratégia para conter aglomerações durante a pandemia da covid-19

O governo do Distrito Federal decidiu fechar pela terceira vez a Esplanada dos Ministérios neste domingo (21). O novo bloqueio repete a estratégia que vem sendo adotada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) para conter aglomerações durante a pandemia da covid-19 e impedir manifestações antidemocráticas de apoiadores do governo Jair Bolsonaro, com ameaças a instituições. ...