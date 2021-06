Política Huck descarta candidatura à Presidência em 2022 e confirma ida para o lugar de Faustão na Globo Apresentador não descartou disputar o cargo no futuro

O apresentador da TV Globo Luciano Huck, 49, afastou a possibilidade de se candidatar à Presidência em 2022, mas reiterou que continuará no debate político e não descartou disputar o cargo no futuro. Ele também confirmou que substituirá o também apresentador Fausto Silva na emissora. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, da Globo, exibida nesta quarta-feira (16), ...