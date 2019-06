Política “Houve uma incompatibilidade de gênios”, diz Onyx

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou ontem que o pedido de demissão do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy, é um direito do presidente da República, Jair Bolsonaro, que o nomeou para cargo.“Houve uma incompatibilidade de gênios, não houve sintonia”, disse o ministro após a abertura do Ethanol Summit,...