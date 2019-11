Política Houve escravidão porque 'índio não gosta de trabalhar’, diz procurador Em áudio vazado nas redes, Ricardo Albuquerque da Silva, ouvidor-geral do Ministério Público estadual, diz que os povos nativos da América ‘preferiam morrer a cavar mina’; Procuradoria repudiou afirmações

Áudio vazado nas redes mostra o ouvidor-geral do Ministério Público do Pará, procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, dizendo que houve escravidão de negros no Brasil porque ‘o índio não gosta de trabalhar’. “Se você for ver sua família duzentos atrás, nenhum de nós trouxe um navio cheio de pessoas da África para ser escravizado aqui no Brasil”, diz o ...