O Hospital de Campanha que está sendo construído em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, é um piloto para a construção de outras unidades do tipo pelo Brasil. A informação foi dada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, após vistoria à unidade neste sábado (11). Os hospitais serão usados para tratamento de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus.

O ministro afirmou também que dará ordem amanhã para o início da construção de outro Hospital de Campanha em Manaus, que está com situação crítica gerada pela doença. O Amazonas já confirmou 981 casos e conta com 50 óbitos.

A unidade de Águas Lindas é a primeira do tipo construída pela União, atendendo a pedido de Caiado feito ao ministro. O hospital deve ficar pronto em 15 dias, a um custo de aproximadamente R$ 10 milhões, com 200 leitos. “Esse daqui é o piloto. Pela proximidade com Brasília, é mais fácil de mandar técnicos, e também porque há desassistência”, afirmou Mandetta.

A região do Entorno do Distrito Federal gera preocupação a Caiado, por ser uma região em que não há hospitais regionais e pela proximidade com Brasília, que já tem 555 casos confirmados. A respeito da unidade, Caiado agradeceu ao governo federal. “Minha função como governador e médico é vir agradecer um hospital com 200 leitos. Meu decreto é de isolamento e será mantido até o dia 19”, disse.