Homenageado por muitas pessoas, entre familiares, amigos e autoridades, Maguito Vilela foi sepultado ontem em Jataí, sua cidade natal. Eleito prefeito de Goiânia no ano passado, apesar de passar a maior parte de tempo internado, ele encerrou uma carreira política de 43 anos – tomou posse no primeiro mandato como vereador de Jataí em 1977. Maguito morreu na madrugada da quarta-feira (13) por complicações geradas pela Covid-19.

O corpo chegou à cidade pouco depois da meia-noite da quinta-feira (14), em voo que partiu de Goiânia, e entrou no ginásio Wamprê Rodrigues Vilela, onde foi velado, já perto de 1 hora. Entrou carregado por bombeiros sob aplausos de familiares e convidados que o aguardavam desde mais cedo em um ginásio repleto de coroas de flores. O velório ocorreu durante toda a noite.

Pela manhã, familiares falaram com a imprensa. Emocionado, Daniel Vilela, filho de Maguito e presidente estadual do MDB, disse que o pai era “muito rigoroso, muito forte e queria viver”. “Isso é o que deixa meu coração ainda apertado, porque ele era forte. Meu avô faleceu com mais de 90 anos e os tios dele, todos próximo dos cem anos. Acreditávamos que ele também chegaria perto disso.” Refere-se ao avô paterno, Joaquim de Morais Vilela, que morreu em 2000, aos 96 anos.

Daniel esteve presente nos últimos momentos de Maguito, em São Paulo, assim como os irmãos Vanessa, Miguel e Maria Beatriz, a esposa de Maguito, Flávia Teles, além da nora Iara (esposa de Daniel) e do pneumologista Marcelo Rabahi, que é casado com Vanessa, e acompanhou o caso desde o início.

À imprensa, Daniel relatou: “Nos últimos momentos dele, eu disse: ‘Pai, esse não era o combinado. O senhor tinha que ter chegado na idade do meu avô.’ Esse era o meu desejo como filho, mas como não foi possível, espero que ele possa descansar em paz.”

O velório se estendeu até as 9h35, porque a missa só foi iniciada após a chegada do governador Ronaldo Caiado (DEM), que chegou acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB). O voo atrasou devido às condições de tempo tanto em Goiânia quanto em Jataí – chovia nas duas cidades.

Coube a Flávia Teles a oração final, concluída com muito choro e emoção. Daniel falou no fim da missa: “Não sei se ele queria partir agora. Acho que não. Pela sua vontade de viver e pela intensidade que vivia, mas isso Deus irá se encarregar de dar a consciência de que foi chegada a hora dele. Mas uma coisa que ele está muito feliz foi de voltar a Jataí, que é o grande amor da vida dele”.

Chorando, Daniel explicou que Jataí foi sua origem. “Não amou nada mais do que Jataí, seus amigos e sua família. E sou prova disso: ele já morava em Goiânia e me fez vir nascer em Jataí. Vivi intensamente com ele ouvindo desse amor pelas nossas origens.” No fim do discurso, ele afirmou: “Vai em paz, pai. Nós todos te amamos muito e você nos amou muito. Vai em paz”.

Ser enterrado em sua cidade natal foi um pedido de Maguito à família.

Sepultamento

O cortejo deixou o ginásio pouco antes das 10 horas, com o caixão sendo levado em um caminhão do Corpo de Bombeiros. O comboio percorreu as ruas da cidade por 40 minutos, até chegar ao Cemitério São Miguel. Bombeiros carregaram a urna, que foi recebida com uma salva de tiros feita pela Polícia Militar.

O sepultamento, assim como o velório, foi marcado pela presença de muitas pessoas, que se aglomeraram em volta do jazigo da família, perto de uma das entradas do cemitério – no local, estão enterrados os pais de Maguito e Maguito Vilela Filho, que morreu ainda bebê. O sepultamento ocorreu com orações e homenagens feitas por amigos e familiares.

A grande quantidade de pessoas em torno do jazigo chegou a gerar alguma dificuldade, por falta de espaço, para os funcionários do cemitério realizarem os procedimentos necessários. Apesar disso, o enterro ocorreu como o previsto e foi encerrado pouco antes das 11h20.