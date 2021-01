Política ‘Hoje, infelizmente, o meu melhor amigo partiu’, escreve Daniel Vilela sobre o pai Filho de Maguito Vilela e presidente do MDB goiano postou homenagem ao pai em suas redes sociais

Após a morte de Maguito Vilela, o filho do político e presidente do MDB goiano, Daniel Vilela, postou uma homenagem ao pai em suas redes sociais. Em um trecho da mensagem ele escreveu, “e hoje, infelizmente, o meu melhor amigo partiu.” Ver essa foto no Instagram ...