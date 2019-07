Política “Hoje, diria não”, diz Iris sobre reeleição

Em entrevista exclusiva ao POPULAR ontem, após a entrega do projeto de lei do novo Plano Diretor, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), disse que “não sabe” se pode ser candidato à reeleição no ano que vem. “Hoje, eu diria que não”, esquivou-se. Questionado se procedem os rumores que correm nos bastidores de que ele já estaria decidido a disputar, Iris voltou a...